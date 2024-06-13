Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Сын: Шеломов Илья Агеевич
Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
25.03.1801 ст.
Сын: Шеломов ИВАН АГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна
поселок Ирбитский завод крестный Афанасий ..Олонцев
Смерть
1818