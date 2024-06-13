Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ 1756 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Шеломов (Шоломов) Елисей Фадеев

Мать: Шеломова Федосья Тимофеева

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Шеломов Илья Агеевич

Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Шеломов МИХАИЛ АГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1801 ст.

Сын: Шеломов ИВАН АГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Шеломова (Донских) Пелагея Карповна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
поселок Ирбитский завод крестный Афанасий ..Олонцев
Смерть
1818
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

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