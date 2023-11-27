Федорова Пелагия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1852
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
Около 01.01.1870
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
Около 01.01.1880
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
15.09.1883
Сын: Федоров Захар Луппов
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
Около 01.01.1885
Дочь: Борисова Агафья Луппова
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Черных Любовь Луппова
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
Около 01.01.1890
Дочь: Анна Луппова
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
31.03.1892
Дочь: Матрена Луппова
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Рождение ребёнка
Около 01.01.1893
Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно