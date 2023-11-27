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Федорова Пелагия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1852

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1870

Сын: Федоров Александр Луппов

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Рождение ребёнка
Около 01.01.1880

Сын: Федоров Косьма Луппов

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Федоров Захар Луппов

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1885

Дочь: Борисова Агафья Луппова

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Черных Любовь Луппова

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1890

Дочь: Анна Луппова

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Рождение ребёнка
31.03.1892

Дочь: Матрена Луппова

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1893

Сын: Федоров Александр Луппов

Отец ребёнка: Федоров Лупп Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
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