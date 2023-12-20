Лешукова Параскева (Прасковья) Степанова дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешукова Параскева (Прасковья) Степанова дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Пётр

Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лешукова Пелагия

Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Тимофей

Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Илья

Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Ануфрий (Ануфрей) Прокопьев

Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Смерть
Неизвестно

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