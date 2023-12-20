Лешукова Параскева (Прасковья) Степанова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков Пётр
Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лешукова Пелагия
Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков Тимофей
Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков Илья
Отец ребёнка: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно