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Капченко Василий Захарович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капченко Захар Дмитриевич

Мать: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.

Дочь: Капченко Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Капченко Ольга Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1900 ст.

Сын: Капченко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Капченко Ольга Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Капченко Захар Васильевич

Мать ребёнка: Капченко Ольга Васильевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капченко Ольга Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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