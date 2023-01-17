Капченко Василий Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.
Дочь: Капченко Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Капченко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1900 ст.
Сын: Капченко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Капченко Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Капченко Захар Васильевич
Мать ребёнка: Капченко Ольга Васильевна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно