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Черков Виктор Военный Пенсионер

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Место рождения

дер. Караган Солтонского района Алтайского края

Дата рождения

18.11.1931

Дата смерти

15.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1931

Отец: Черков Яков Инженер Полка

Мать: Черкова Арина

дер. Караган Солтонского района Алтайского края
Бракосочетание
1958

Жена: Дина

Гвардейск
Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дина

Рождение ребёнка
19.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дина

Гвардейск Калининградской обл.
Смерть
15.06.2010
гор.Калининград
Причина смерти: внезапная остановка сердца
Похороны
Неизвестно
гор. Гвардейск

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