Черков Виктор Военный Пенсионер
Место рождениядер. Караган Солтонского района Алтайского края
Дата рождения18.11.1931
Дата смерти15.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1931
Отец: Черков Яков Инженер Полка
Мать: Черкова Арина
дер. Караган Солтонского района Алтайского края
Бракосочетание
1958
Жена: Дина
Гвардейск
Рождение ребёнка
16.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дина
Рождение ребёнка
19.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дина
Гвардейск Калининградской обл.
Смерть
15.06.2010
гор.Калининград
Причина смерти: внезапная остановка сердца
Похороны
Неизвестно
гор. Гвардейск