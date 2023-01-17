Васнецов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Васнецов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Васнецов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Николаевна
Большая Уча, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Данилово с 1904