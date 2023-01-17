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Васнецов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Васнецов Алексей Григорьевич

Мать: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Васнецов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Васнецов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Николаевна

Большая Уча, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Данилово с 1904
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