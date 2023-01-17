Дижечка Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дижечка Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1981

Сын: Дижечка Евгений Александрович

Мать ребёнка: Дижечка Любовь Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.08.1984

Дочь: Третьяк Юлия Александровна

Мать ребёнка: Дижечка Любовь Петровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дижечка Любовь Петровна

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