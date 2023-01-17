Дижечка Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1981
Сын: Дижечка Евгений Александрович
Мать ребёнка: Дижечка Любовь Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1984
Дочь: Третьяк Юлия Александровна
Мать ребёнка: Дижечка Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дижечка Любовь Петровна