Плешков Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти17.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1950
Дочь: Дорохина (Плешкова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Плешкова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1952
Сын: Плешков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Плешкова Клавдия Петровна
Смерть
17.01.1995