Плешков Василий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешков Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

17.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1950

Дочь: Дорохина (Плешкова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Плешкова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
02.06.1952

Сын: Плешков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Плешкова Клавдия Петровна

Смерть
17.01.1995

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