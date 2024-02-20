Тулатова (Туганова) Райзетхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Туганова) Райзетхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Муж

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Туганов Касполат

Мать: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасанби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасанби

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Хасанби

Смерть
Неизвестно
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