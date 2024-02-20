Тулатова (Туганова) Райзетхан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Туганов Касполат
Мать: Туганова Госагура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Хасанби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Хасанби
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Хасанби
Смерть
Неизвестно