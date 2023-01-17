Киричук Христина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1922
Отец ребёнка: Киричук Осип Александрович
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
10.02.1925
Сын: Киричук Владимир Осипович
Отец ребёнка: Киричук Осип Александрович
Смерть
Неизвестно