Киричук Христина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Христина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1922

Сын: Киричук Николай Осипович

Отец ребёнка: Киричук Осип Александрович

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Киричук Осип Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1925

Сын: Киричук Владимир Осипович

Отец ребёнка: Киричук Осип Александрович

Смерть
Неизвестно
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