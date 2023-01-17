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Шамшурин Олег Юрьевич
Шамшурин Олег Юрьевич
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
30.05.1983
Пол
Мужской
Отец
Шамшурин Юрий Геннадьевич
1956 г.р.
Мать
Шамшурина (Захарова) Лариса Валентиновна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983
Отец:
Шамшурин Юрий Геннадьевич
Мать:
Шамшурина Лариса Валентиновна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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