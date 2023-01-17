Шамшурин Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурин Олег Юрьевич

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983

Отец: Шамшурин Юрий Геннадьевич

Мать: Шамшурина Лариса Валентиновна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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