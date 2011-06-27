Бушмин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1945
Дата смерти27.06.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1945
Отец: Бушмин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1982
Сын: Бушмин Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.06.2011