Бушмин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1945

Дата смерти

27.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1945

Отец: Бушмин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1982

Сын: Бушмин Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.06.2011
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