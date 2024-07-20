Бутрик Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутрик Иван Яковлевич

Бутрик Иван Яковлевич

Место рождения

Сокольча, Житомирська область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокольча, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутрик Ульяна Романовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Бутрик Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Бутрик Ульяна Романовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бутрик Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бутрик Ульяна Романовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Бутрик Стефан Иванович

Мать ребёнка: Бутрик Ульяна Романовна

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.