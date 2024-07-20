Бутрик Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутрик Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Бутрик Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Бутрик Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бутрик Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бутрик Ульяна Романовна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Бутрик Ульяна Романовна
Смерть
Неизвестно