Зубов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1936
Дата смерти04.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936
Рождение ребёнка
08.04.1969
Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
08.04.1969
Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1994