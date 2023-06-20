Зубов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1936

Дата смерти

04.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936

Отец: Зубов Иван Ульянович

Мать: Зубова Клавдия Егоровна (Ильинична) Георгиевна

Рождение ребёнка
08.04.1969

Сын: Зубов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
08.04.1969

Сын: Зубов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Зубова Капитолина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Капитолина Ефимовна

Смерть
04.05.1994
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