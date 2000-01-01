Максим Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мосей Максимов
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андрей Максимов
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Федорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1796