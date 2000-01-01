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Максим Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Леон (Леонтий) Максимов

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мосей Максимов

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Андрей Максимов

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Федорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1796
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