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Бруданина Наталья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Бруданин Ефрем Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Акиньшин Степан Филиппович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
его второй брак по жениху: г.к.Алексей Самсонович Паринов г.к. Григорий Николаевич Акиньшин по невесте: г.к. Иван Ефремович Бруданин г.к. Григорий Иванович Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: Акиньшина Мария Степановна

Отец ребёнка: Акиньшин Степан Филиппович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
пом. Болтиной дворовый Иван Григорьевич Иванов дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Акиньшин Петр Степанович

Отец ребёнка: Акиньшин Степан Филиппович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Дочь: Акиньшина Наталия Степановна

Отец ребёнка: Акиньшин Степан Филиппович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
г.к. Илия Яковлевич Акиншин дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Смерть
Неизвестно
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