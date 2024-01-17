Бруданина Наталья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: Бруданин Ефрем Максимович
Бракосочетание
21.01.1845
его второй брак по жениху: г.к.Алексей Самсонович Паринов г.к. Григорий Николаевич Акиньшин по невесте: г.к. Иван Ефремович Бруданин г.к. Григорий Иванович Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1854
Дочь: Акиньшина Мария Степановна
Отец ребёнка: Акиньшин Степан Филиппович
пом. Болтиной дворовый Иван Григорьевич Иванов дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Акиньшин Степан Филиппович
Рождение ребёнка
10.08.1860
Дочь: Акиньшина Наталия Степановна
Отец ребёнка: Акиньшин Степан Филиппович
г.к. Илия Яковлевич Акиншин дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Смерть
Неизвестно