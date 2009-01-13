Нефёдов Леонид Алексеевич
Место рожденияСемёново-Шарла, Шенталинский, Самарская, РСФСР, СССР
Дата рождения23.02.1929
Дата смерти13.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Семёново-Шарла, Шенталинский, Самарская, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
29.12.1955
Дочь: Галина Леонидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бумфабрика, Новоспасский, Ульяновская, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.2009
Сызрань, Ульяновская, Россия
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Ульяновская, Россия