Нефёдов Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдов Леонид Алексеевич

Нефёдов Леонид Алексеевич

avatar

Место рождения

Семёново-Шарла, Шенталинский, Самарская, РСФСР, СССР

Дата рождения

23.02.1929

Дата смерти

13.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёново-Шарла, Шенталинский, Самарская, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
29.12.1955

Дочь: Галина Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бумфабрика, Новоспасский, Ульяновская, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.2009
Сызрань, Ульяновская, Россия
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Ульяновская, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close