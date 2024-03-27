Хасянов Мубин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянов Мубин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1961

Дата смерти

16.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961

Отец: Хасянов Мансур

Мать: Шафика

Смерть
16.11.1994
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