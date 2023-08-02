Жантиев Иналдыко Татоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Иналдыко Татоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Жена

Дети

1883 г.р.
1900 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Жантиев Тато

Мать: Жантиева Сенат Базрыковна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жантиев Увжико (Готто)

Мать ребёнка: Жантиев ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жантиев Урусби

Мать ребёнка: Жантиев ?

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жантиев ?

Смерть
1894
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