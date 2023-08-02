Жантиев Иналдыко Татоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Жантиев Тато
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Жантиев ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жантиев Урусби
Мать ребёнка: Жантиев ?
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жантиев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жантиев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жантиев ?
Смерть
1894