Коврижных Иван Ларионович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Коврижных Матрона Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Коврижных Матрона Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Коврижных Матрона Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно