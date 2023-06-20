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Коврижных Иван Ларионович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Коврижных Ларион Егорович

Мать: Коврижных Екатерина Егоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коврижных Наум Иванович

Мать ребёнка: Коврижных Матрона Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коврижных Федор Иванович

Мать ребёнка: Коврижных Матрона Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Коврижных Матрона Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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