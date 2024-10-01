Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна
Место рожденияс.Зеленга Астраханской обл.
Дата рождения29.06.1923
Дата смерти29.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1942
Дочь: Груздева (Анисимова) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Анисимов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1965
Сын: Анисимов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Анисимов Владимир Павлович
Смерть
29.08.1989