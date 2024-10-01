Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Чижикова) Алевтина Фирсовна

Место рождения

с.Зеленга Астраханской обл.

Дата рождения

29.06.1923

Дата смерти

29.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
19.09.1942

Дочь: Груздева (Анисимова) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Анисимов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
30.03.1965

Сын: Анисимов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Анисимов Владимир Павлович

Смерть
29.08.1989

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