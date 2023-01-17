Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С Неизвестно по 14.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1975

Дочь: Мальцева Дьяконова Елена Александровна

Отец ребёнка: Дьяконов Александр Васильевич

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение
С Неизвестно по 14.03.1983

Отец: не указан

Мать: Сидорова Дарья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Александр Васильевич

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