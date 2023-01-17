Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС Неизвестно по 14.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1975
Дочь: Мальцева Дьяконова Елена Александровна
Отец ребёнка: Дьяконов Александр Васильевич
Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение
С Неизвестно по 14.03.1983
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно