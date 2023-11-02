Чиркова (Шенфельд) Анастасия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Андрей Олегович
Рождение ребёнка
26.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Андрей Олегович