Чиркова (Шенфельд) Анастасия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова (Шенфельд) Анастасия Витальевна

Чиркова (Шенфельд) Анастасия Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Андрей Олегович

Рождение ребёнка
17.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Андрей Олегович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Андрей Олегович

Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.