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Панов Антон Яковлевич

Место рождения

Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки

Дата рождения

10.01.1852

Дата смерти

29.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1852

Отец: Панов Яков Тимофеев

Мать: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Упоминание
Неизвестно
Запись акта о смерти | МК зап. № 29
Рождение ребёнка
1876

Сын: Панов Илья Антонович

Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Панов Иван (Иоанн) Антонович

Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Панов Емельян Антонович

Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Панов Гаврил Антонович

Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
03.03.1892

Дочь: Козлова (Панова) Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Панов Сергей Антонович

Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Смерть
29.01.1909
Причина смерти: от простуды

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