Панов Антон Яковлевич
Место рожденияРязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Дата рождения10.01.1852
Дата смерти29.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1852
Отец: Панов Яков Тимофеев
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Запись акта о смерти | МК зап. № 29
Рождение ребёнка
1876
Сын: Панов Илья Антонович
Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Панов Иван (Иоанн) Антонович
Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1892
Дочь: Козлова (Панова) Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
02.10.1896
Мать ребёнка: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Смерть
29.01.1909
Причина смерти: от простуды