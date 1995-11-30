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Гринько Ольга Александровна
Гринько Ольга Александровна
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Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
30.11.1995
Пол
Женский
Отец
Гринько Александр Иванович
1962 г.р.
Мать
У Нее (Паранойя) просит не указывать
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1995
Отец:
Гринько Александр Иванович
Мать:
У Нее просит не указывать
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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