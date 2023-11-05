Шальпов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальпов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1979

Отец: Шальпов Владимир

Мать: Шальпова Ольга Викторовна

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