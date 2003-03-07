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(Шуркина) Варвара
(Шуркина) Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.2003
Пол
Женский
Отец
Шуркин Андрей
1977 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2003
Отец:
Шуркин Андрей
Мать:
?
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