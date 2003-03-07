(Шуркина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шуркина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.2003

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2003

Отец: Шуркин Андрей

Мать: ?

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