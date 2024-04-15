Комарец Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.12.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Ивановна Сваткова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно