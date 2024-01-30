Ивакина (Вставская)Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивакина (Вставская)Зинаида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1918

Дата смерти

?.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1940

Сын: Ивакин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1941

Дочь: Спешилова (Ивакина)Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.1947

Сын: Ивакин Лазарь Фёдорович

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Ивакина Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Ивакина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1951

Дочь: Ивакина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1954

Сын: Ивакин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1956

Сын: Ивакин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1957

Сын: Ивакин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивакин Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивакин Фёдор Васильевич

Смерть
?.02.1979
Ташелан, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
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