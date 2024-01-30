Ивакина (Вставская)Зинаида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1918
Дата смерти?.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1940
Сын: Ивакин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1941
Дочь: Спешилова (Ивакина)Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1947
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Ивакина Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Ивакина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1951
Дочь: Ивакина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1954
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1956
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1957
Отец ребёнка: Ивакин Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1979
Ташелан, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия