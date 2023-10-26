Шабуров Флегонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.?
Сын: Шабуров Павел Флегонтович
Мать ребёнка: Шабурова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.?
Сын: Шабуров Михаил Флегонтович
Мать ребёнка: Шабурова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1956
Дочь: Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна
Мать ребёнка: Шабурова Тамара Ивановна
Краснознаменское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область