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Шабуров Флегонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.?

Сын: Шабуров Павел Флегонтович

Мать ребёнка: Шабурова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.?

Сын: Шабуров Михаил Флегонтович

Мать ребёнка: Шабурова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1956

Дочь: Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна

Мать ребёнка: Шабурова Тамара Ивановна

Краснознаменское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

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