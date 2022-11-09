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Махов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1902

Дата смерти

05.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1902

Отец: Махов Василий

Мать: Махова *

Рождение ребёнка
11.03.1929

Дочь: Лебедева Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1936

Сын: Махов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Концлагерь
?.07.1942
Попал в плен (военное)
?.07.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.1943
Piculice, Польша
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