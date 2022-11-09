Махов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1902
Дата смерти05.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1902
Отец: Махов Василий
Мать: Махова *
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Лебедева Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Концлагерь
?.07.1942
Попал в плен (военное)
?.07.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.04.1943
Piculice, Польша