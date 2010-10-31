(Дик) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дик) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дик Петр Петрович

Мать: Дик (андрейкив) Василина Алексеевна

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