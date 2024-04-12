Breitfuß (Hau) Eva Juliane Elisabeth
Место рождения
Дата рождения04.02.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1854
Бракосочетание
29.04.1879
Рождение ребёнка
Около 29.05.1883
Сын: Breitfuß Woldemar Wilhelm Ernst
Отец ребёнка: Breitfuß Andreas Agathon Ludwig
Рождение ребёнка
12.08.1884
Дочь: Hertha Luise Marie
Отец ребёнка: Breitfuß Andreas Agathon Ludwig
Работа или профессия
Неизвестно