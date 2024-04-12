Breitfuß (Hau) Eva Juliane Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Breitfuß (Hau) Eva Juliane Elisabeth

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.02.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.04.1879

Муж: Breitfuß Andreas Agathon Ludwig

Рождение ребёнка
Около 29.05.1883

Сын: Breitfuß Woldemar Wilhelm Ernst

Отец ребёнка: Breitfuß Andreas Agathon Ludwig

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Hertha Luise Marie

Отец ребёнка: Breitfuß Andreas Agathon Ludwig

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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