Красильников Петр Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Петр Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился Горьковская обл., Семеновский р-он, деревня Кондратьево
Рождение ребёнка
30.11.1929

Сын: Красильников Евгений Петрович

Мать ребёнка: Матвеева Афросинья Евграфьевна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
1977
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