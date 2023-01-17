Красильников Петр Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился Горьковская обл., Семеновский р-он, деревня Кондратьево
Рождение ребёнка
30.11.1929
Сын: Красильников Евгений Петрович
Мать ребёнка: Матвеева Афросинья Евграфьевна
Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
1977