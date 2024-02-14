Айзетулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айзетулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айзятуллова) Садия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Бадиатуллина (Айзятуллова) Хатима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Туктарова (Айзятуллова) Закия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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