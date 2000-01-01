Ермолин Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Тимофей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолин Кузьма Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Ермолин Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1645

Сын: Ермолин Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1647

Сын: Ермолин Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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