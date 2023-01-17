Пётр Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Пелагея Родионова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михайло Петров
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Афросинья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Давыдова
Смерть
1781