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Пётр Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Пелагея Родионова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михайло Петров

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Афросинья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Давыдова

Смерть
1781
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