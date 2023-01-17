Алексеев Симеон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Симеон Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1827

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексеев Владимир Семёнович

Мать: Алексеева Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1873
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