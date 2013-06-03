Макарова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анна Николаевна

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Место рождения

Грязновский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.08.1923

Дата смерти

03.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1953

Дочь: Кондратьева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Михайлович

Раздорская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
03.06.2013
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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