Макарова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1923
Дата смерти03.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1953
Дочь: Кондратьева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Михайлович
Раздорская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
03.06.2013
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область