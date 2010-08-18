Щербина Александра Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Александра Филимоновна

Щербина Александра Филимоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1926

Дата смерти

18.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1948

Дочь: Берковская Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Щербина Владимир Федотович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Щербина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Щербина Владимир Федотович

Смерть
18.08.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.