Щербина Александра Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1926
Дата смерти18.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1948
Дочь: Берковская Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Щербина Владимир Федотович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Щербина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Щербина Владимир Федотович
Смерть
18.08.2010