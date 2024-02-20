Романовская (Коренева) Ксения
Место рожденияС. Шовское Лебедянского уезда
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1871
Муж: Романовский Михаил
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чулкова (Романовский) Пелагея
Отец ребёнка: Романовский Михаил
Рождение ребёнка
22.07.1880
Сын: Романовский Илья
Отец ребёнка: Романовский Михаил
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Невзорова (Романовская) Вера
Отец ребёнка: Романовский Михаил
Рождение ребёнка
11.01.1889
Сын: Романовский Павел
Отец ребёнка: Романовский Михаил
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Романовская) Прасковья
Отец ребёнка: Романовский Михаил
Смерть
После 1917