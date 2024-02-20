Романовская (Коренева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская (Коренева) Ксения

Место рождения

С. Шовское Лебедянского уезда

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1871

Муж: Романовский Михаил

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чулкова (Романовский) Пелагея

Отец ребёнка: Романовский Михаил

Рождение ребёнка
22.07.1880

Сын: Романовский Илья

Отец ребёнка: Романовский Михаил

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Невзорова (Романовская) Вера

Отец ребёнка: Романовский Михаил

Рождение ребёнка
11.01.1889

Сын: Романовский Павел

Отец ребёнка: Романовский Михаил

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Романовская) Прасковья

Отец ребёнка: Романовский Михаил

Смерть
После 1917

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