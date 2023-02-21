Жиров Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1923
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1950
Мать ребёнка: Жирова Мария Ивановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жирова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Жирова Мария Ивановна
Смерть
2013