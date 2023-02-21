Жиров Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиров Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1923

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1950

Сын: Жиров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Жирова Мария Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Жирова Мария Ивановна

Смерть
2013
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