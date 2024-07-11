Кручинин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти25.11.1919
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1882
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
12.02.1891
Дочь: Кручинина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
04.01.1905
Дочь: Кручинина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Кручинина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
29.05.1909
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
08.01.1912
Сын: Кручинин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Рождение ребёнка
16.08.1916
Дочь: Кручинина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна
Смерть
25.11.1919