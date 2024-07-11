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Кручинин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

25.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кручинин Петр Матвеевич

Мать: Булдакова Марфа Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Кручинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
12.02.1891

Дочь: Кручинина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кручинин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Кручинина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Кручинина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Кручинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
08.01.1912

Сын: Кручинин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Рождение ребёнка
16.08.1916

Дочь: Кручинина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Белодурина Евфросинья Маркеловна

Смерть
25.11.1919

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