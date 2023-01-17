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Шлейман Вадим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1987

Отец: Шлейман Сергей Николаевич

Мать: Шлейман Галина Владимировна

Бракосочетание
30.06.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.2014

Сын: Шлейман Кирилл Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2021

Дочь: Шлейман Дарья Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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