Шлейман Вадим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1987
Бракосочетание
30.06.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2021
Дочь: Шлейман Дарья Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности