Лазаренко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренко Василий

Лазаренко Василий

avatar

Место рождения

Конотоп

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Лазаренко Ананий

Мать: не указана

Работа или профессия
1711
Конотопский казак Дрижчовского куреню (Дрижчовкой называется часть г. Конотопа около "меской гребли" в приходе Вознесенской (прежде - Сорокосвятой) Церкви
Работа или профессия
1736
Сотенный хорунжий
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.