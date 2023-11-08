Лазаренко Василий
Место рожденияКонотоп
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Лазаренко Ананий
Мать: не указана
Работа или профессия
1711
Конотопский казак Дрижчовского куреню (Дрижчовкой называется часть г. Конотопа около "меской гребли" в приходе Вознесенской (прежде - Сорокосвятой) Церкви
Работа или профессия
1736
Сотенный хорунжий
Смерть
Неизвестно