Стрельцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Тарасович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Стрельцов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Тарасович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Стрельцов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Тарасович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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