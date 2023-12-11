Стрельцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Тарасович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Стрельцов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Тарасович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Стрельцов Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Тарасович
Смерть
Неизвестно