Федора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1732 и 1734
Дата смертиМежду 1782 и 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1747 и 1759
Муж: Трофим
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Федосья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759
Сын: Кузьма Трофимович
Отец ребёнка: Трофим
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Сын: Герасим Трофимович
Отец ребёнка: Трофим
Смерть
Между 1782 и 1787