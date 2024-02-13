Федора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1732 и 1734

Дата смерти

Между 1782 и 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1735 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Между 1757 и 1759 г.р.
Между 1763 и 1764 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1747 и 1759

Муж: Трофим

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Федосья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759

Сын: Кузьма Трофимович

Отец ребёнка: Трофим

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Сын: Герасим Трофимович

Отец ребёнка: Трофим

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1782 и 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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