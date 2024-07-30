Наумов Сергей Александрович
Место рожденияРостов-на-Дону
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Наумов Александр Сергеевич
Мать: Наумова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1971
Дочь: Наумова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Наумова (Маслова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
27.08.1973
Дочь: Наумова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Наумова (Маслова) Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно