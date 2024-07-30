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Наумов Сергей Александрович

Место рождения

Ростов-на-Дону

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Наумов Александр Сергеевич

Мать: Наумова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Маслова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1971

Дочь: Наумова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Наумова (Маслова) Нина Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.08.1973

Дочь: Наумова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Наумова (Маслова) Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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