Мальцева (Колесова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Колесова) Лидия Александровна

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

06.11.1955

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955

Отец: Колесов Александр Михайлович

Мать: Колесова Клавдия Сидоровна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
08.12.1975

Муж: Мельников Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Анатолий Алексеевич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
1990

Муж: Мальцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Александр Иванович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

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