Мальцева (Колесова) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения06.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955
Бракосочетание
08.12.1975
Рождение ребёнка
17.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Анатолий Алексеевич
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
1990
Рождение ребёнка
27.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Александр Иванович