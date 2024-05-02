Щеткина (Фадеева) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Фадеева) Любовь Андреевна

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Место рождения

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934

Отец: Фадеев Андрей Иванович

Мать: Фадеева Анна Васильевна

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеткин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
23.06.1957

Сын: Щеткин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Щеткин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
03.06.1962

Дочь: Щеткина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Щеткин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
03.06.1962

Дочь: Солопова (Щеткина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Щеткин Иван Сергеевич

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