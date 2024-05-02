Щеткина (Фадеева) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1934
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934
Отец: Фадеев Андрей Иванович
Мать: Фадеева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1957
Отец ребёнка: Щеткин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.06.1962
Дочь: Щеткина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Щеткин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.06.1962
Дочь: Солопова (Щеткина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Щеткин Иван Сергеевич